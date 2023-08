Junge findet Waffe und drückt ab: Sechsjähriger mit Kopfschuss getötet

Jacksonville (Florida) - Dass Kinder durch Waffengewalt getötet werden, kommt in den USA relativ häufig vor. Ein trauriges Beispiel aus dieser Woche reiht sich in die Statistik ein.

In den USA sterben Kinder häufiger durch Schusswaffen als durch Autounfälle. (Symbolbild) © 123RF/karelpesorna

Drama beim Spielen: In Florida (USA) hat ein Neunjähriger eine Waffe gefunden, abgedrückt und dabei einen Sechsjährigen in den Kopf geschossen. Der Junge sei laut J.D. Stronko, Vize-Chef des Jacksonville Sheriff's Office, in ein Krankenhaus gebracht worden, konnte dort aber nicht mehr gerettet werden.

Nach ersten Ermittlungen haben sich die beiden Jungs zu Hause aufgehalten, ein Erwachsener soll mit im Gebäude gewesen sein. Ob die Person wusste, dass eines der beiden Kinder mit einer scharfen Waffe gespielt hat, sei noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Ebenso müsse nun herausgefunden werden, wie der Neunjährige an die Waffe gelangen konnte und ob die Pistole ordnungsgemäß gesichert war. Auszuschließen sei allerdings, dass der tödliche Schuss mutwillig gefallen ist.

"Es gibt keine Anzeichen dafür, dass kriminelle Gewalt mit diesem Vorfall zusammenhängt. Es gibt auch keine ausstehenden Verdächtigen im Zusammenhang mit diesem Vorfall", so Stronko.