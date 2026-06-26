Atemnot in der Nacht: Sie ging wegen Lungenproblemen zum Arzt, doch die wahre Ursache lauerte unterm Bett!

New York City - Tagelang litt eine junge Frau unter mysteriösen Anfällen von Atemnot, die ihr mitten in der Nacht den Hals zuschnürten. Selbst die Ärzte konnten der völlig verzweifelten Patientin nicht helfen. Erst als sie ihr eigenes Schlafzimmer akribisch auf den Kopf stellte, entdeckte sie den Grund für ihre Qualen.

Als ihr die Mediziner nicht richtig helfen konnten, entdeckte Amalia das Problem unter ihrem Bett. (Symbolfoto) © 123RF / andreypopov

Jede Nacht wurde für Amelia Axelrod zum absoluten Horrortrip. "Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich keine Luft mehr bekommen habe", schilderte die New Yorkerin ihre dramatischen Erlebnisse gegenüber dem US-Magazin Newsweek.

Sobald sie jedoch morgens ihre Wohnung verließ, um zur Arbeit zu gehen, verbesserten sich ihre Atembeschwerden schlagartig.

Wieder zu Hause ging das grausame Spiel von vorne los: quälender Husten, Atemnot und ein extremes Engegefühl in der Brust. Weil die Mediziner ratlos blieben, begab sich Amelia schließlich selbst in der Nähe ihres Bettes auf Spurensuche.

Hinter einer bodenlangen Gardine stieß sie dann auf ein absolut skurriles Phänomen. Mitten aus den Holzdielen ihres Fußbodens spross ein riesiger Pilz!