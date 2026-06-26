Vater gibt Traumauto für sechs Söhne auf - Jahrzehnte später erfüllt ihm eines der Kinder den größten Wunsch
Seattle (USA) - Ein Mann musste vor vielen Jahren sein geliebtes Auto aufgeben, um seine sechs Söhne großziehen zu können. Jahrzehnte später bereitete ihm sein jüngster Sohn eine unvergessliche Überraschung.
Gegenüber People erklärte Shane Allen, dass er seinem Vater Daniel Allen etwas zurückgeben wollte. Dafür tauschte er sein eigenes Auto gegen dasselbe Modell ein, das sein Vater nach der Familiengründung einst hatte aufgeben müssen.
Der Zweisitzer passte damals nicht mehr zum Familienleben. Deshalb musste Daniel ihn gegen ein praktischeres Fahrzeug eintauschen.
Nur schweren Herzens trennte er sich von seinem geliebten 1969er Mustang Mach 1. Er hätte nie gedacht, dass er das Auto jemals wiedersehen würde - doch das Schicksal hatte andere Pläne.
Als sein Sohn Jahre später genau dieses Modell entdeckte, zögerte er nicht lange und kaufte den Wagen, um seinen Vater damit zu überraschen. Um dies möglich zu machen, verkaufte er sogar seinen eigenen restaurierten Mustang.
Anschließend investierte er viel Zeit und Arbeit in das Fahrzeug: Er ließ die Sitze neu beziehen, die Motorhaube schwarz lackieren und brachte den Wagen rechtzeitig zum Autotreffen am Vatertag in Form.
Shane Allen überrascht seinen Vater mit einem Oldtimer
In einem TikTok-Video hielt Shane den emotionalen Moment fest. Zu Beginn ist zu sehen, wie Vater und Sohn gemeinsam an mehreren Oldtimern vorbeigehen, bis sie schließlich vor dem Mustang stehen bleiben.
Daniel bewunderte den Wagen und fragte scherzhaft, ohne etwas zu ahnen, wo denn seine Schlüssel seien. Womit er jedoch überhaupt nicht rechnete: Nur wenige Sekunden später überreichte ihm sein Sohn genau diese!
Ungläubig nahm Daniel die Schlüssel entgegen, stieg sichtlich überwältigt in das Auto und startete den Motor.
Shane erklärte: "Mein Vater und ich reden seit meiner Kindheit über dieses Auto. Ich wusste, dass sein Traumauto der 1969er Mach 1 war."
Er ergänzte: "Als er ausstieg, fragte er mich, wie ich das geschafft habe. Ich sagte ihm, dass ich meinen Custom GT gegen diesen Mach 1 getauscht habe - und er brach in Tränen aus und umarmte mich."
Shane sagte, er sei unglaublich dankbar, dass er seinem Vater dieses Auto und die damit verbundenen Erinnerungen habe zurückgeben können. Familie sei für ihn alles.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/ohdeeznutz