Vater gibt Traumauto für sechs Söhne auf - Jahrzehnte später erfüllt ihm eines der Kinder den größten Wunsch

Seattle (USA) - Ein Mann musste vor vielen Jahren sein geliebtes Auto aufgeben, um seine sechs Söhne großziehen zu können. Jahrzehnte später bereitete ihm sein jüngster Sohn eine unvergessliche Überraschung.

Daniel Allen wurde von seinem Sohn mit seinem Traumauto überrascht. © Screenshot/TikTok/ohdeeznutz

Gegenüber People erklärte Shane Allen, dass er seinem Vater Daniel Allen etwas zurückgeben wollte. Dafür tauschte er sein eigenes Auto gegen dasselbe Modell ein, das sein Vater nach der Familiengründung einst hatte aufgeben müssen.

Der Zweisitzer passte damals nicht mehr zum Familienleben. Deshalb musste Daniel ihn gegen ein praktischeres Fahrzeug eintauschen.

Nur schweren Herzens trennte er sich von seinem geliebten 1969er Mustang Mach 1. Er hätte nie gedacht, dass er das Auto jemals wiedersehen würde - doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Als sein Sohn Jahre später genau dieses Modell entdeckte, zögerte er nicht lange und kaufte den Wagen, um seinen Vater damit zu überraschen. Um dies möglich zu machen, verkaufte er sogar seinen eigenen restaurierten Mustang.

Anschließend investierte er viel Zeit und Arbeit in das Fahrzeug: Er ließ die Sitze neu beziehen, die Motorhaube schwarz lackieren und brachte den Wagen rechtzeitig zum Autotreffen am Vatertag in Form.