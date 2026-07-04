Hitzestress und Hot-Dog-Wettessen: USA feiern ihre Unabhängigkeit

New York (USA) - Paraden, Volksfeste und Feuerwerke: Die USA haben den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien gefeiert.

Zuschauer versammeln sich vor dem "Nathan’s Famous"-Hot-Dog-Wettessen auf Coney Island. © Anna Connors/FR172352 AP/AP/dpa

Im ganzen Land erinnerten Veranstaltungen an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776. Trotz der festlichen Stimmung standen die Feierlichkeiten vielerorts unter dem Eindruck einer außergewöhnlichen Hitzewelle.

Besonders in New York und Washington stiegen die Temperaturen auf fast 40 Grad Celsius, wodurch einzelne Veranstaltungen eingeschränkt oder abgesagt werden mussten.

Besonders eindrucksvoll war die sogenannte Parade of Tall Ships. Mehr als 30 historische Großsegler und Marineschiffe fuhren durch den New Yorker Hafen und unter der Brooklyn Bridge hindurch, darunter auch die deutsche Gorch Fock.

Ein weiterer fester Bestandteil des amerikanischen Nationalfeiertags: Das traditionsreiche Nathan's Hot-Dog-Wettessen im New Yorker Stadtteil Coney Island.

Bereits zum 18. Mal sicherte sich Joey Chestnut (42) den Titel bei den Männern und setzte sich trotz der drückenden Hitze mit 66 Brötchen samt Würstchen in zehn Minuten durch.

Bei den Frauen verteidigte Miki Sudo (40) mit fast 39 Hot Dogs ihren Titel. Tausende Zuschauer verfolgten den Wettbewerb, der längst als Kultveranstaltung des Independence Day gilt.