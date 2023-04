Jury entscheidet innerhalb von Minuten: 36-Jähriger muss aus diesem Grund für 70 Jahre ins Gefängnis

Lubbock County (Texas) - In Texas hatte sich ein Mann einmal zu viel mit Polizisten angelegt: Als ein 36-Jähriger festgenommen wurde, spuckte er zwei Beamte an und muss dafür nun 70 Jahre hinter Gitter.

Larry Pearson (36) wird bis an sein Lebensende im Gefängnis sitzen, insofern er nicht in Berufung geht. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Aufgebracht, weil er sein Handy verloren hatte, schlug Larry Pearson (36) seiner damaligen Freundin während sie Auto fuhr mehrmals ins Gesicht. Als die junge Frau dann an einem Streifenwagen vorbeifuhr, gab sie den Einsatzkräften ein Zeichen.

Daraufhin wurde das Auto für eine Kontrolle angehalten. Sie schilderte den Polizisten die Situation, denn sie vermutete, dass der 36-Jährige eine Pistole dabei hatte, berichtete Lubbock Avalanche-Journal.

Mit erhoben Waffen nahmen sie daraufhin Pearson in Gewahrsam. Der aufgebrachte 36-Jährige begann daraufhin die Beamten zu bespucken, beschimpfen und ihn mit dem Tode zu drohen.

Auch als Pearson auf dem Revier in eine Zelle gesteckt wurde, ging sein schlechtes Benehmen weiter. Deshalb wurde er schließlich angeklagt.

Ein Jahr später kam sein Prozess dann am vergangenen Dienstag dann zu einem Ende, denn die Urteilsfindung in Texas ist in zwei Schritte unterteilt. Zuerst wird entschieden, inwiefern die Person schuldig ist, und erst einige Zeit später wird dann das Strafmaß festgestellt.

Nach gerade mal 11 Minuten hatte die Jury entschieden, dass der 36-Jährige schuldig ist. Um seine Haftstrafe von 70 Jahren festzulegen, was für ihn einem Lebenslänglich gleichkommt, brauchten sie nur eine Stunde.