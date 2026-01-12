Frau isst Burger mit Zwiebeln und Senf: Was sie danach rausfindet, macht sie sprachlos

USA - Kaitlyn Duport wollte ihrer Mama eigentlich nur ein Video schicken, wie sie gerade einen Burger isst. Doch irgendwas war anders als sonst. Ihre Mutter wusste deswegen sofort: Die 25-Jährige musste schwanger sein!

Diesen Burger mit Zwiebeln und Senf verspeiste Kaitlyn Duport genüsslich. Da wusste sie noch nicht, dass sie schwanger ist. © Screenshot/TikTok/Kaitlynduport

Die junge Amerikanerin aus dem US-Bundesstaat Texas schickt ihrer Mama immer wieder kleine Videos via Snapchat aus ihrem Leben. So auch vor mehreren Monaten.

"Mama, du wärst so stolz auf mich. Da sind Zwiebeln drin und Senf! Rohe Zwiebeln! Ich habe sie plötzlich einfach so gemocht. Verrückt", kommentierte sie selbst das Video, das sie beim Essen eines Burgers zeigt.

Dabei fand die 25-Jährige beide Lebensmittel vorher überhaupt nicht lecker. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber noch keine Ahnung, was mit ihr wirklich los war.

Gegenüber "Newsweek" erzählte Kaitlyn nun, dass ihre Mutter sie am nächsten Tag angerufen habe und scherzte, dass sie schwanger sei. "Ich lachte nur und sagte: 'Ja, klar!'" Doch tatsächlich machte sie eine Woche später einen Schwangerschaftstest, der positiv ausfiel.

Offenbar hatte die damals 24-Jährige Schwangerschaftsgelüste, erfreute sich plötzlich an Lebensmitteln, die vorher unvorstellbar waren.