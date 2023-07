Kalkül oder Dummheit? Soldat verduftet freiwillig nach Nordkorea

Südkorea - Ein US-Soldat hätte nach seiner Zeit im Gefängnis eigentlich die Heimreise antreten sollen. Stattdessen entschied er sich, von seinem Stützpunkt in Südkorea zum Nachbarn in den Norden überzulaufen. Seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt.

Die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea gelten als angespannt. Für einen US-Soldaten kein schien das keine Rolle zu spielen. (Symbolbild) © 123RF/bumbledee

Auf die Idee muss man erstmal kommen: Der US-Soldat Travis King hat beim Sightseeing kurzerhand den Entschluss gefasst, die südkoreanische Grenze nach Nordkorea zu überqueren.

Wie es dem 23-Jährigen nun im Land von Diktator Kim Jong-un geht, weiß keiner. Auch nicht das US-Verteidigungsministerium.

Wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte, arbeiten derzeit Beamte der Vereinten Nationen, des Außenministeriums und des Nationalen Sicherheitsrates daran herauszufinden, wo sich King aufhält und wie man den jungen Mann wieder zurück in die Vereinigten Staaten bringen könne. Denn eigentlich hätte er schon längst wieder zurück in der Heimat sein sollen.

King, der für einige Zeit in Südkorea stationiert war, sollte am Dienstag den Rückflug in die USA antreten. So der Plan. Aber der Soldat entfernte sich aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens und schloss sich einer Reisegruppe an, um die entmilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea in Panmunjom zu besichtigen.

Mit ihm sei laut US-Fernsehsender NBC News eine Touristin aus Neuseeland unterwegs gewesen. Sie schilderte, wie King urplötzlich nahe der entmilitarisierten Zone zu rennen begann. Danach habe er die Grenze überquert.

"Wir kennen seine Beweggründe nicht, warum er nicht in das Flugzeug eingestiegen ist. Wir wissen nicht, was er in den Stunden zwischen dem Verlassen des Flughafens und der Überquerung getan hat", so eine Sprecherin des Pentagons.