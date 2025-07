Kleiner Junge stirbt im Hitze-Auto: Mutter (20) lässt sich Lipfiller spritzen

Maya Hernandez (20) hatte sich einen Termin zum Lippen aufspritzen ausgemacht und ließ ihre beiden Kinder in einem brütend heißen Auto zurück. © Montage: Maya Fernandez

Ihre Kinder liebte sie über alles, sie wollte eine gute Mutter sein. Doch dann traf die junge Frau eine unüberlegte Entscheidung, die sie wohl für den Rest ihres Lebens bereuen wird.

Am 29. Juni parkte Maya Hernandez ihren Toyota Corolla hybrid vor einem Einkaufszentrum in Bakersfield (Kalifornien) in der prallen Sonne und ließ ihre beiden Söhne Amilio (1) und Matteo (2) über zwei Stunden alleine und angeschnallt im Auto zurück. Doch nach einer Stunde schaltete sich die Klimaanlage aus. Und draußen herrschten 38 Grad. Währenddessen war die 20-Jährige im Kosmetikstudio, um sich die Lippen aufspritzen zu lassen, berichtet der Sender KGET.

Als Maya Herandez gegen 16.30 Uhr wiederkam, ging es den Kleinen schon nicht mehr gut. Der Innenraum des Toyotas könnte sich auf mehr als 60 Grad aufgeheizt haben. Die Kinder zitterten am gesamten Körper, hatten Schaum vorm Mund.

Amilio schaffte es nicht, die Ärzte stellten eine Körpertemperatur von 41,4 Grad beim Einjährigen fest: Er verstarb gegen 17.48 Uhr im Krankenhaus an den Folgen des akuten Hitzeschlags. Sein Bruder Matteo überlebte und befindet sich inzwischen in staatlicher Obhut.