86-Jährige ist nach schwerem Schicksalsschlag finanziell am Ende: Was dann passiert, lässt mitfühlen

Wyandotte (Michigan/USA) - Die Welt bereisen, Zeit mit den Enkeln verbringen oder einfach mal die Füße hochlegen - für viele Rentner sieht so der perfekte Ruhestand aus. Für Elaine Dorland (86) aus dem US-Bundesstaat Michigan ist das ein Traum, der binnen weniger Sekunden durch zwei Schicksalsschläge zerplatzte.

Die Rentnerin Elaine Dorland (86) genoss die Zeit zu zweit mit ihrem Ehemann. © Fotomontage/gofundme/Sue Wery

Vor rund zwei Jahren musste die 86-Jährige gleich zwei geliebte Menschen aus ihrem Leben verabschieden. Sowohl ihr Mann, ein Veteran, als auch ihr Sohn starben 2024 an den Folgen eines Herzinfarktes. Neben Elaines niedriger Rente versucht sich die 86-Jährige mit einem Nebenjob über Wasser zu halten.

Derzeit arbeitet sie als Putzkraft in einer neunstöckigen Seniorenwohnanlage in der Kleinstadt Wyandotte. Einige Mitarbeiter des Pflegedienstes wurden auf Elaines Schicksal aufmerksam und starteten infolgedessen eine Spendenaktion auf gofundme.

"Im Laufe der Zeit hatte ich das Privileg, sie durch unsere Gespräche kennenzulernen, und ihre Geschichte verdient es, erzählt zu werden", schrieb ein Pfleger unter dem Aufruf. Mehrere Stunden die Woche putzt die Witwe die riesige Wohnanlage - und das mit starken gesundheitlichen Beschwerden.

Mit Rückenschmerzen wischt die 86-Jährige den Boden oder reinigt die Badezimmer. Doch Elaine hängt an diesem Knochenjob. "Sie muss arbeiten, um ihre Miete und Lebenshaltungskosten bezahlen zu können", erklärte ein Mitarbeiter des Seniorenheims.

Um der Witwe einen "würdigen Ruhestand" zu garantieren, erstellten Kollegen der 86-Jährigen den Spenden-Account. Innerhalb von drei Wochen wurden über 101.000 US-Dollar (ca. 85.500 Euro) gesammelt.