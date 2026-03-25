Mit Fake-Beifahrer auf der Überholspur: Polizei entlarvt skurrilen Trick

West Covina (Kalifornien/USA) - Ein Autofahrer im US-Bundesstaat Kalifornien wollte offenbar besonders schnell ans Ziel kommen und griff dabei zu einem ziemlich kuriosen Trick. Doch die kreative Idee flog auf.

Mit angelegtem Sicherheitsgut sah die Jacke aus der Distanz fast so aus wie eine echte Person. © Screenshot/Instagram/chp_baldwinpark

In den USA gibt es vielerorts sogenannte Carpool-Lanes - Fahrspuren, die nur von Fahrzeugen mit mindestens zwei Insassen genutzt werden dürfen. Wer allein unterwegs ist, muss draußen bleiben.

Ein Motorradpolizist der Highway Patrol beobachtete den Verkehr auf der Interstate 10 bei West Covina, als ihm ein Wagen ins Auge fiel. Auf den ersten Blick schien alles regelkonform: Fahrer plus Beifahrer. Bei genauerem Hinsehen fiel der Schwindel auf.

Der vermeintliche Mitfahrer war in Wahrheit nichts weiter als eine geschickt drapierte Jacke. Der Fahrer hatte sie um den Sitz gelegt und angeschnallt, sodass sie aus der Distanz wie eine echte Person wirkte.

Ein raffinierter Versuch, aber ohne Erfolg. Die Behörde stellte klar: "Netter Versuch - aber Jacken zählen nicht für die Anforderungen der Fahrgemeinschaftsspur."