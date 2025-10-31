Unter Drogen gesetzt, brutal vergewaltigt: Saftige Quittung für Killer von Christy Giles!
Los Angeles - Im November 2021 wurden zwei Frauen in den USA unter Drogen gesetzt und vergewaltigt - für sie kam jede Hilfe zu spät. Nun bekommt der Täter eine gewaltige Strafe.
Vier Jahre ist es nun her, dass die Leiche von Model Christy Giles (†24) einfach so vor einem Krankenhaus abgelegt wurde.
Christy und ihre Freundin Hilda Cabrales-Arzola (†26, Architektin) wurden nach einem ausgelassenen Party-Abend von dem damals 38-jährigen David Brian Pearce unter Drogen gesetzt. Sein Ziel war es, die beiden außer Gefecht zu setzen, um sie sexuell zu missbrauchen.
"Es tut mir sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, Frau Giles - aber sie wurde draußen vor unserem Krankenhaus abgesetzt, wie ein Müllsack", erinnerte sich laut People die Mutter der Verstorbenen bei einer Sendung an die Horror-Nachricht.
2022 wurde der Täter angeklagt, jetzt folgte seine saftige Strafe.
Am Mittwoch wurde Pearce zu lebenslanger Haft verurteilt - mit Aussicht auf frühere Entlassung nach 146 Jahren.
Was genau geschah in jener Nacht?
Christy und Hilda lernten am 13. November 2021 drei Männer auf einer Party kennen, darunter auch ihren Mörder.
Gegen 5 Uhr morgens begleiteten die Frauen Pearce und seine Kumpels nach Hause.
Der 42-Jährige gab seinen Opfern die Drogen Fentanyl und GHB - diese Überdosis sorgte laut dem LA County letztlich auch für ihren Tod.
Christys Leiche behielt der Sexualstraftäter noch 11 Stunden bei sich, bevor er sie kaltherzig vor einem Krankenhaus ablegte und flüchtete.
Hilda brachte er anderthalb Stunden danach zu einem Krankenhaus, wo sie reanimiert wurde. Die damals 26-Jährige starb jedoch elf Tage später, einen Tag vor ihrem 27. Geburtstag.
Nach weiteren Ermittlungen kam raus, dass Pearce zwischen 2005 und 2021 sieben weitere Frauen unter Drogen setzte und sie anschließend sexuell missbrauchte.
