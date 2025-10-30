"Sie haben mir das Leben gerettet!": Kinder werden zu Helden für ihren Papa
Ramona (Kalifornien) - Für Chris Davison (38) wurden seine beiden Kinder (6, 8) zu wahren Helden: Sie halfen ihrem schwer verletzten Vater, nachdem er auf offener Straße brutal mit einem Messer niedergestochen wurde.
Der zweifache Vater erholt sich derzeit von den Stichwunden, die er bei dem Vorfall am 17. Oktober erlitt, teilte seine Familie in einer Kampagne bei GoFundMe mit.
Wie das lokale Magazin 10 News berichtete, war Davison gemeinsam mit seiner sechsjährigen Tochter und seinem achtjährigen Sohn auf dem Weg zu einem Halloween-Festival in Ramona (im US-Bundesstaat Kalifornien) gewesen, als er mehrfach attackiert wurde.
Davison erzählte gegenüber 10 News, dass er auf der Autobahn von einem schwarzen Pick-up-Truck mehrere Kilometer weit "mit aufheulendem Motor" verfolgt wurde. Das Fahrzeug fuhr ihm dicht auf und drängte ihn schließlich zweimal von der Straße. Als der 38-Jährige ausstieg, um nach dem Rechten zu sehen, sprang der Fahrer des Trucks ebenfalls aus dem Auto und griff Davison mit einem Messer an.
"Kein einziges Wort - nur ein dämonischer Blick in seinen Augen", erinnerte sich das Opfer später.
Vater begeistert von seinen Kindern: "Heldenhaft"
Davison versuchte, sich zu verteidigen und seinen Kopf zu schützen, doch dabei wurde er mehrfach in die Seite gestochen. Dann flüchtete der Angreifer. Trotz ihrer Angst reagierten die beiden Kinder sofort: Sein Sohn versuchte, mit einem Dinosaurier-Aufkleber die Blutung zu stoppen. Als er merkte, dass der Sticker nicht ausreichte, benutzte er Pullover als Hilfe.
Die sechsjährige Tochter schrie währenddessen um Hilfe. Davison erinnerte sich: "In einem Prinzessinnenkleid hing sie aus dem Auto und schrie, jemand solle bitte anhalten." Über die Reaktion seiner Kinder sagt der Vater: "Heldenhaft. Sie haben mir das Leben gerettet!"
Ein Freund der Familie, der zufällig mit dem Motorrad in der Nähe war, kam zur Hilfe. Er wählte den Notruf und machte alles, um Davison zu retten, wie der Spendenaufruf verrät. Glücklicherweise wurden bei dem Angriff keine lebenswichtigen Organe verletzt. Der zweifache Papa ist mittlerweile zu Hause bei seiner Familie und erholt sich von dem Vorfall.
Der Täter konnte bereits am nächsten Tag festgenommen werden. Er plädierte vor Gericht auf nicht schuldig, ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/GoFundMe/Rebecca Davison