"Sie haben mir das Leben gerettet!": Kinder werden zu Helden für ihren Papa

Ramona (Kalifornien) - Für Chris Davison (38) wurden seine beiden Kinder (6, 8) zu wahren Helden: Sie halfen ihrem schwer verletzten Vater, nachdem er auf offener Straße brutal mit einem Messer niedergestochen wurde.

Im Krankenhaus konnte Chris Davison (38) sich von den Messerwunden erholen. Seine Frau, Rebecca Davison, unterstützt ihn. © Bildmontage: Screenshots/GoFundMe/Rebecca Davison

Der zweifache Vater erholt sich derzeit von den Stichwunden, die er bei dem Vorfall am 17. Oktober erlitt, teilte seine Familie in einer Kampagne bei GoFundMe mit.

Wie das lokale Magazin 10 News berichtete, war Davison gemeinsam mit seiner sechsjährigen Tochter und seinem achtjährigen Sohn auf dem Weg zu einem Halloween-Festival in Ramona (im US-Bundesstaat Kalifornien) gewesen, als er mehrfach attackiert wurde.

Davison erzählte gegenüber 10 News, dass er auf der Autobahn von einem schwarzen Pick-up-Truck mehrere Kilometer weit "mit aufheulendem Motor" verfolgt wurde. Das Fahrzeug fuhr ihm dicht auf und drängte ihn schließlich zweimal von der Straße. Als der 38-Jährige ausstieg, um nach dem Rechten zu sehen, sprang der Fahrer des Trucks ebenfalls aus dem Auto und griff Davison mit einem Messer an.

"Kein einziges Wort - nur ein dämonischer Blick in seinen Augen", erinnerte sich das Opfer später.