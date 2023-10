Lehrerin schickt Schüler eigenes Sextape: Was sie dann von ihm fordert, lässt das Fass überlaufen

St. James (Missouri) - Es begann mit expliziten Fotos. Dann folgte ein Sextape, das Rikki Lynn Laughlin ihrem Schüler via Snapchat schickte. Zunächst machte der 16-Jährige mit, sendete der Pädagogin intime Fotos von sich. Sogar ein heimlicher Kuss soll zwischen den beiden stattgefunden haben. Doch als Laughlin, die den Teenager an der St. James High School in Missouri unterrichtete, anscheinend mit ihm Sex haben wollte, lief das Fass über. Jetzt droht der Lehrerin eine mehrjährige Haftstrafe.