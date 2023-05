Lehrerin zeigt Disney-Film: Jetzt wird gegen sie ermittelt, weil sie die Kinder manipuliert haben soll!

Hernando County (Florida) - Dass das Zeigen eines Disney-Films schwerwiegende Konsequenzen haben würde, hätte die Lehrerin Jenna Barbee nicht gedacht. Doch jetzt wird gegen sie ermittelt. Denn sie soll den Kindern angeblich ihr eigene Weltanschauung aufgedrückt haben, da in dem Film ein homosexueller Charakter vorkam!

Jenna Barbee (r.) fürchtet ernsthafte Konsequenzen, weil sie ihren Schülern einen Disney-Film mit einem schwulen Protagonisten zeigte. © Fotomontage: 123rf/jackasbati, Screenshot/TikTok/@becomingabetterbarbee

Seitdem der republikanische Gouverneur Ron DeSantis (44) des US-Bundesstaates Florida ein Gesetz eingeführt hat, ist das Unterrichten für Lehrer ein einziges Minenfeld geworden. Denn sie dürfen Themen wie Homosexualität oder Geschlechteridentität nicht behandeln, selbst die Erwähnung der Wörter kann schon negative Folgen mit sich bringen.

Der Grund: Einige der konservativen Eltern, haben es sich zur Aufgabe gemacht, schon kleinste Verstöße zu melden, Fragen werden erst später gestellt. So auch im Fall von Jenna.

Ihr wurde zum Verhängnis, dass eine Schülerin einer anderen Klasse mit bei ihr im Zimmer saß. Da sie vorher von allen Erziehungsberechtigten ihrer Klasse die Erlaubnis bekommen hatte, Filme mit diversen Themen zu zeigen.

Um ihren Fünftklässlern eine Pause zu gönnen, nachdem sie einen schweren Test geschrieben hatten, hatte sich die junge Frau dazu entschieden, einen Film zu zeigen. Ihre Wahl fiel auf die Disney-Animation "Strange World". Darin geht es um eine Abenteurer-Gruppe, die eine fremde Welt sowie deren Flora und Fauna erkundet. Dabei vermittelt der Film nebenbei, dass man "Differenzen überwinden, Freundlichkeit verbreiten, kommunizieren und Träume verfolgen [soll]", laut der Lehrerin auf TikTok.



Die Themen, die in der Animation angeschnitten wurden, passten in den Lehrplan, deshalb hatte Jenna ihn auch ausgesucht. Eine kleine Nebenhandlung war, dass der Protagonist sich in einen anderen Jungen verliebt hatte.

Das sorgte dafür, dass ein Elternteil des "fremden Mädchens" der Lehrerin unterstellte, sie wolle die Kinder mit Homosexualität indoktrinieren. Indoktrination beziehungsweise indoktrinieren, bedeutet jemandem, zum Beispiel durch Manipulation die eigene Meinung aufzudrücken, ohne Kritik zuzulassen.