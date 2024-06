Mädchen (15) in Schule erniedrigt, geschlagen und gefilmt: Die ganze Stadt ist schockiert

In einer Schule in den USA wurde ein 15-jähriges Mädchen so sehr gemobbt, dass sie von zu Hause weglief. (Symbolbild) © 123RF/austler

Aliyah Konton (15) wechselte vor Kurzem die Schule und wollte einfach nur "dazugehören", doch leider kam alles anders, berichtete The Mirror.

Das Mädchen wurde in der Schule gemobbt, was so weit ging, dass zwei andere Teenager die 15-Jährige an den Haaren in die Schultoilette zogen, wo sie geschlagen und gezwungen wurde, den Boden abzulecken.

Dies wurde von den beiden Mobbern auf Video festgehalten und über die Social-Media-Plattform Snapchat an andere Mitschüler verschickt.

Wenige Tage nach dem schrecklichen Vorfall lief Aliyah von zu Hause weg, die ganze Stadt half bei der Suche nach der Jugendlichen, die glücklicherweise kurze Zeit später unverletzt von der Polizei aufgefunden wurde.

Berichten zufolge wurde ein unbekanntes 13-jähriges Mädchen in der Stadt wegen Körperverletzung in sieben Fällen angeklagt.