Mädchen (9) schreibt Schülerzeitungs-Bericht über Bäckerei, danach erhält sie besondere Ehre

USA - Eine junge Redakteurin aus dem US-Bundesstaat Texas schrieb für ihre Schülerzeitung eine Restaurantkritik über eine örtliche Bäckerei und vergab fünf Sterne - nun durfte sie sogar gemeinsam mit dem Unternehmen eine neue Kinderkarte kreieren!

Katherine Peel (9) bewertete in ihrer Schülerzeitung eine örtliche Bäckerei mit fünf Sternen. © Screenshot/LinkedIn/James C. Peel

Katherine Peel (9) besucht die dritte Klasse und begeistert sich schon jetzt für gutes Essen. Wie ihr Vater James Peel in einem LinkedIn-Beitrag erklärte, funktioniert die Schülerzeitung seiner Tochter auf freiwilliger Basis.

Katherine wollte daraufhin unbedingt einen Bericht über die Bäckereikette "la Madeleine" schreiben und bewertete das Geschäft mit fünf von fünf Sternen.

"Sie hat sich selbst entschieden, über la Madeleine zu schreiben. Es war keine Aufgabe", sagte James gegenüber People. Durch seinen Post wurde der CEO der Bäckerei- und Café-Kette, John Dillon, auf den niedlichen Artikel aufmerksam.

"Was mich beeindruckt hat, war ihre Aufrichtigkeit. Sie hat nicht nur auf das Essen reagiert, sondern auch beschrieben, wie sich la Madeleine für sie anfühlt", sagte Dillon, nachdem er den Beitrag gelesen hatte.

Er fügte hinzu, dass ihm dies im Gedächtnis geblieben sei, weil es bei la Madeleine schon immer um mehr gehe als nur um das Essen. Es gehe um Wärme, Verbundenheit und die kleinen Momente, die Menschen in Erinnerung behielten. Katherine habe das besser eingefangen als viele Erwachsene.