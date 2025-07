Tragischer Verlust: Mutter verliert erst ihren Sohn und nun ihre Zwillinge

Maine - Vor acht Jahren wurde die Familie Egold von einem schweren Schicksalsschlag erschüttert, als Mutter Mollie (33) ihren Sohn (†5) in einem Wasserfall verlor. Nun ereilte sie das nächste entsetzliche Unglück: Ihre Zwillinge starben.

Alles in Kürze

Die Zwillinge (†2) wurden bei einem Autounfall getötet. Schon 2017 litt die Mutter Mollie Egold (33) unter dem schweren Verlust ihres Sohnes William (†5). © Screenshot: GoFundMe/Karen Deveau

Die 33-Jährige war am 11. Juli mit ihren beiden zweijährigen Zwillingen spazieren, als sich der tragische Unfall ereignete.

Wie WGME berichtet, soll sie ein weißer Hyundai angefahren haben, als sie den Kinderwagen mit ihren zwei Jungs schob.

Die Kinder erlitten so schwere Verletzungen, dass der kleine Bradley noch am Unfallort für tot erklärt wurde. Der andere Zwilling, Noah, starb einige Tage später im Krankenhaus. Mollie erlitt schwere Verletzungen.

Laut dem Bericht verlor die 33-Jährige bereits 2017 ihren Sohn William, als die beiden mit einem Kanu in eine Strömung gerieten. Sie stürzten einen Wasserfall hinab - der Fünfjährige überlebte die Tragödie nicht.

Bradley und Noah sollen jetzt in der Nähe ihres Bruders beerdigt werden, so eine Bekannte der Familie via GoFundMe.