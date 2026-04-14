Mann bricht in Wohnung ein und erschlägt 64-Jährigen mit Fernseher und Mikrowelle

Milwaukee (Wisconsin/USA) - Was ist nur in ihn gefahren? Ein 51-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Wisconsin wurde festgenommen, nachdem er zwei Senioren dermaßen heftig angegriffen hatte, dass einer von ihnen seinen schweren Verletzungen erlag.

David Tisser (51) sitzt aktuell in Untersuchungshaft. © Milwaukee County District Attorney's Office

Wie WISN berichtete, wird sich David Tisser schon bald vor Gericht verantworten müssen.

Doch was war überhaupt passiert? Am 1. April soll Tisser die Wohnungstür eines 72-Jährigen eingetreten haben, wobei er den Bewohner verletzte.

Als er schließlich auf das Badezimmer zusteuerte und auch diese Tür zerstörte, traf er dort auf einen zweiten Mann namens Steve Stegall (64).

Diesen begann er, mit verschiedensten Gegenständen, die er zu fassen bekam, zu attackieren. Dabei schnappte er sich unter anderem einem Fernseher, einen Mini-Kühlschrank sowie eine Mikrowelle.

Und als wäre all das nicht schon heftig genug, schubste er den Älteren daraufhin auch noch die Treppen nach unten, bevor er die Wohnung verließ.