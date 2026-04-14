Mann bricht in Wohnung ein und erschlägt 64-Jährigen mit Fernseher und Mikrowelle
Milwaukee (Wisconsin/USA) - Was ist nur in ihn gefahren? Ein 51-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Wisconsin wurde festgenommen, nachdem er zwei Senioren dermaßen heftig angegriffen hatte, dass einer von ihnen seinen schweren Verletzungen erlag.
Wie WISN berichtete, wird sich David Tisser schon bald vor Gericht verantworten müssen.
Doch was war überhaupt passiert? Am 1. April soll Tisser die Wohnungstür eines 72-Jährigen eingetreten haben, wobei er den Bewohner verletzte.
Als er schließlich auf das Badezimmer zusteuerte und auch diese Tür zerstörte, traf er dort auf einen zweiten Mann namens Steve Stegall (64).
Diesen begann er, mit verschiedensten Gegenständen, die er zu fassen bekam, zu attackieren. Dabei schnappte er sich unter anderem einem Fernseher, einen Mini-Kühlschrank sowie eine Mikrowelle.
Und als wäre all das nicht schon heftig genug, schubste er den Älteren daraufhin auch noch die Treppen nach unten, bevor er die Wohnung verließ.
Mann stirbt nach schwerer Attacke im Krankenhaus
Die Verletzungen des 64-Jährigen waren lebensgefährlich, weswegen er schnellstmöglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Dort fiel er schließlich in ein Koma, aus dem er drei Tage später wieder erwachte und seine Aussagen tätigte.
Leider konnten die Mediziner nicht mehr viel für Stegall tun: Kurz nachdem er mit der Polizei gesprochen hatte, erlag er seinen schweren Verletzungen – genau eine Woche nach der brutalen Attacke.
Bereits bevor Tisser die Männer am 1. April angegriffen hat, soll er durch den Apartmentkomplex gelaufen sein und randaliert haben.
Ob der 51-Jährige sein Opfer kannte, ist aktuell noch unklar. Auch sein Motiv konnte noch nicht geklärt werden.
Derzeit sitzt Tisser in Untersuchungshaft. Zwar lautet die Anklage bisher lediglich schwere Körperverletzung. Dies dürfte sich nun – nach Stegalls Tod – aber noch einmal ändern.
Titelfoto: Bildmontage: Milwaukee County District Attorney's Office, 123rf/danielt1994