Mann hält sich für Teufel und attackiert Menschen an U-Bahn-Station: Als die Polizei kommt, fallen tödliche Schüsse

New York (USA) - Ein Mann soll mehrere Menschen in einer U-Bahn-Station mit einer Machete angegriffen haben. Als die Polizei eintraf, fielen tödliche Schüsse.

Der Vorfall ereignete sich an der Grand Central Station in New York. (Symbolfoto) © Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie die New York Post und People berichteten, stieg Anthony Griffin (44) am Samstagmorgen aus einer Bahn an der Grand Central Station in New York City aus, wo er insgesamt drei Personen (65, 70, 80) mit seiner Waffe attackierte.

Wie schwer seine Opfer dabei verletzt wurden, ist aktuell unklar. Sie alle mussten nach dem Angriff in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Als die alarmierte Polizei vor Ort angelangte, soll der 44-Jährige seine Machete noch immer fest umklammert und sich geweigert haben, diese fallen zu lassen. Nach mehreren Aufforderungen der Beamten, von dem Messer abzulassen, sei Griffin daraufhin auf die Uniformierten zugestürmt.

Die Kollegen sahen keinen anderen Ausweg mehr und schossen auf den Angreifer. Er wurde zweimal getroffen, verstarb kurz darauf.

Polizeikommissarin Jessica Tisch zufolge soll Griffin bereits zuvor im Zug ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt haben. Dabei habe er immer wieder verkündet, dass er Lucifer - also der Teufel höchstpersönlich - sei.