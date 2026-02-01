Frau muss während Arbeit auf die Toilette - Was dann passiert, verändert alles

USA - Stellt Euch vor, Ihr geht ganz normal zur Arbeit, verspürt plötzlich den Drang, auf die Toilette zu müssen - und haltet wenig später Euer zweites Kind in den Armen, ohne zu wissen, dass Ihr überhaupt schwanger wart! Klingt unglaublich, ist aber einer Amerikanerin genau so passiert.

Während der Arbeit bei FedEx verspürte Amethyst Blumberg plötzlich den Drang, auf die Toilette zu gehen - nur wenige Minuten später hielt sie ihr zweites Kind im Arm. (Symbolbild) © Fernando Llano/AP/dpa

Am Montag ging Amethyst Blumberg aus dem US-Bundesstaat Iowa wie gewohnt ihrer Arbeit beim Paket- und Kurierdienst FedEx nach.

Wie People berichtete, verspürte sie gegen 8 Uhr morgens plötzlich ein starkes Bedürfnis, die Toilette aufzusuchen.

Dort angekommen, kippte die Situation schnell: Sie berichtete, dass sie sich nicht einmal mehr richtig bewegen konnte.

"Ich stehe auf und denke: Ich spüre seinen Kopf", erinnerte sie sich später - obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste, dass sie schwanger war. Schnell rief sie nach Hilfe.

Nur wenige Minuten später traf die lokale Feuerwehr ein, doch die Geburt war bereits in vollem Gange.