Mann klettert in Bison-Gehege und wird zertrampelt!

Halen Carbajal musste nach einer Bison-Attacke mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. © Screenshot/GoFundMe

Am "Thanksgiving"-Feiertag sei Halen Carbajal zusammen mit seiner Freundin auf dem Heimweg gewesen, als sie an einer eingezäunten Herde Bisons vorbeiliefen, berichtete "New York Post".

Carbajal habe sich dazu entschieden, über den Zaun zu klettern und sich die Wildtiere einmal genauer anzusehen. "In diesem Szenario war ich definitiv ein Idiot", erklärte er anschließend gegenüber US-Medien.

Ein Bison sei ihm schließlich sehr nahe gekommen, und Carbajal ahnte noch keine Gefahr: "Als ich zum Zaun zurückging, war mir das Tier die ganze Zeit gefolgt, und ich dachte, das ist wirklich cool."

Aus "wirklich cool" wurde schnell "wirklich schmerzhaft", als das Bison seinen Kopf senkte und angriff. Im Krankenhaus musste Carbajal schließlich wegen einer Platzwunde, einer gebrochenen Rippe, einem Riss in der Leber und einer verletzten Lunge behandelt werden, heißt es in dem Spendenaufruf auf der Plattform "GoFundMe".