Mann zahlt Steuern, wählt und arbeitet: Nach 60 Jahren kommt heraus, dass er kein Staatsbürger ist!

Der Rentner Jimmy Klass (66) lebt im US-Bundesstaat Florida. (Symbolbild) © 123rf/robhainer

Rentner Jimmy Klass (66) aus dem US-Bundesstaat Florida stellte bei der Beantragung seiner Sozialversicherungsbeiträge erstaunt fest, dass er keine Staatsbürgerschaft besitzt, berichtete die New York Post.

Für den Senior kam die Nachricht überraschend.

Seine jahrelang eingezahlten Rentenbeiträge sind eingefroren und er bekommt sie nicht ausgezahlt!

Mit gerade einmal zwei Jahren war er in die USA gekommen. Jimmys Mutter ist gebürtige Kanadierin, seine Großeltern väterlicherseits stammten aus Deutschland.

Was ihn glauben ließ, er sei Amerikaner, war sein Vater. Dieser wurde in New York geboren, wodurch Jimmy davon ausging, die Staatsbürgerschaft erhalten zu haben.

"Ich meine, mir wurde alles genehmigt: Ausweis, ich habe hier gewählt (...) Nie, nie, nie ist es vorgekommen, dass ich illegal hier war, auch wenn die Sozialversicherung was anderes sagt. Sie haben mir über eineinhalb Jahre meine Krankenversicherung bezahlt!", so Jimmy.

Vor Jahren hatte sich der 66-Jährige sogar bei der Marine und der Polizei beworben. Beide Institutionen hätten strenge Herkunftskontrollen bei den Bewerbern durchgeführt, aber niemandem sei eine Unstimmigkeit bezüglich seiner Staatsbürgerschaft aufgefallen.

Der 66-Jährige hat sich nun an die US-amerikanische Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS) in der Hoffnung gewendet, das Problem lösen zu können. Obwohl er alle erforderlichen Dokumente vorlegte, wurde er trotzdem abgelehnt.

Das Schlimme daran: Er habe all seine Ersparnisse eingesetzt, um das Problem zu lösen. Aufgrund der hohen finanziellen Belastung muss der Rentner wieder arbeiten gehen.