Mann rennt mit Waffe auf Kapitol zu: Polizei reagiert schnell und nimmt ihn fest

Washington D.C. (USA) - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einer Schusswaffe auf das US -Parlament zugerannt ist.

Das Kapitol in Washington D.C. dient als Kongress-Sitz. © J. Scott Applewhite/AP/dpa

Der 18-Jährige habe am Dienstag ein Auto in der Nähe des Kongresses geparkt und sei dann mehrere Hundert Meter in Richtung des Gebäudes gelaufen, sagte der Chef des Polizeidienstes des Kapitols, Michael Sullivan.

Dann schritten Polizisten ein und befahlen dem Mann, seine Waffe niederzulegen, wie er sagte. Der Mann, der nicht aus der Gegend sei, habe gehorcht und sei in Gewahrsam genommen worden.

Der 18-Jährige aus dem US-Bundesstaat Georgia sei wegen des unerlaubten Führens eines Gewehrs sowie Besitzes einer unregistrierten Schusswaffe und unregistrierter Munition festgenommen worden, hieß es später.