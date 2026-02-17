Tochter wegen Streit über Trump erschossen? Das hat ihr Vater nach der Tat zu sagen

Prosper (Texas/USA) - Nach dem tödlichen Streit zwischen Vater und Tochter über Donald Trump (79) hat sich der Schütze erstmals ausführlicher zum Hergang geäußert und seine Sicht der Dinge geschildert. Ein Gericht fällte derweil ein Urteil.

Lucy Harrison (†23) wurde in einer Debatte über Donald Trump von ihrem Vater getötet. © Bildmontage: Cheshire Constabulary

Im Januar 2025 besuchte Lucy Harrison (23) zusammen mit ihrem Freund Sam Littler ihren Vater Kris in den USA.

Am 10. Januar, 30 Minuten vor ihrer Abreise, stritten sich Vater und Tochter über den aktuellen US-Präsidenten Trump. Die Situation eskalierte, und Kris schoss seiner eigenen Tochter mitten in die Brust.

Lucy überlebte den Vorfall nicht.

Nun berichtet People über Bodycam-Aufnahmen eines Polizisten, die dem Gericht vorliegen und auf denen Kris kurz nach der Tat zu hören sein soll.

"Sie fragte: 'Hast du eine Waffe?', Ich sagte: 'Ja', ich habe sie rausgeholt, und dann ging sie einfach los, und [Lucy] stand da, als ich [die Waffe] rauszog", erklärte der Mann dem Polizisten. "Sie ging einfach los."

Lucy's Freund Sam hörte den Knall: "Ich erinnere mich, wie ich in den Raum rannte und Lucy auf dem Boden in der Nähe des Badezimmereingangs lag und Kris einfach nur schrie, einfach irgendwelchen Unsinn."

Die Waffe befand sich laut Aussagen des Vaters in einer verschlossenen Kiste in seinem Nachttisch. Gemeinsam mit seiner Tochter habe er sie sich anschauen wollen. "[Und] gerade als ich sie hochhob, ging sie los", verteidigte er sich.