US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson gestorben
Washington (USA) - Der bekannte US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot.
Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte. "Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert," hieß es in einer Erklärung.
Nach Angaben seiner Angehörigen starb Jackson am Dienstag "friedlich im Kreise seiner Familie". Die Familie forderte dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.
Seit den 60er Jahren hatte Jackson sich im Kampf für die Rechte von Afroamerikanern in den USA engagiert.
Als Politiker der Demokraten kandidierte er in den 80er Jahren zweimal für das Präsidentenamt der USA und bereitete damit letztlich den Weg für die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama (64) im Jahr 2008.
