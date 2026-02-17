US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson gestorben

US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist im Alter von 84 Jahren verstorben. © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte. "Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert," hieß es in einer Erklärung.

Nach Angaben seiner Angehörigen starb Jackson am Dienstag "friedlich im Kreise seiner Familie". Die Familie forderte dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.

Seit den 60er Jahren hatte Jackson sich im Kampf für die Rechte von Afroamerikanern in den USA engagiert.