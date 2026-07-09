Mann schneidet Penis mit Küchenmesser ab und setzt damit Garage in Brand
Fort Wayne (USA) - Bizarre Tat im US-Bundesstaat Indiana! Ein Mann schnitt seinen eigenen Penis ab, übergoss ihn mit Benzin und zündete damit eine Garage an.
Am 6. Mai nahm der bizarre Vorfall seinen Lauf, nachdem ein Feuer in einer freistehenden Garage ausgebrochen war. Wie Fox 10 berichtet, sei die Polizei zur gleichen Zeit wegen einer Messerstecherei alarmiert wurden.
Die Behörden fanden den 36-jährigen Christopher Peden verletzt in der Innenstadt von Fort Wayne vor. Er gab an, erstochen worden zu sein.
Im Krankenhaus soll der Mann dann jedoch gestanden haben, dass er seinen Penis selbstständig mit einem Küchenmesser abgeschnitten hatte. Er zerstückelte sein bestes Stück in einer Garage, übergoss es mit Benzin und zündete es an.
Am Tatort sollen die Beamten einen Benzinkanister, ein Messer und vier Feuerzeuge gefunden haben - ob sie dabei auch das Genital entdeckt hatten, ist nicht bekannt.
Der Brand scheint in der Garage von Christophers Familie ausgebrochen zu sein, ein Nachbar habe die Eigentümer auf das Feuer aufmerksam gemacht.
Der 36-Jährige wird nun wegen Brandstiftung angeklagt - ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 12 Jahren
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Christopher Peden