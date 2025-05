Mann verbrennt Chihuahua im Ofen: Seine bizarre Erklärung macht fassungslos

Atmore (USA) - Ein 44-jähriger Mann aus dem US -Bundesstaat Alabama quälte seinen Chihuahua zu Tode, indem er ihn in den Ofen sperrte. Die Begründung für die brutale Tat ist kaum zu fassen.

Der Chihuahua erlitt im Ofen einen qualvollen Tod. (Symbolfoto) © 123RF/lesiakapinosova

James Williamson hat vergangene Woche einen kleinen Chihuahua bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt, wie FOX10 berichtete.

Zuvor hatte er mit einem Familienmitglied gestritten - dabei drohte er bereits, den Hund zu töten, wenn dieser nicht aufhöre, zu bellen.

Was dann geschah, ist an Brutalität kaum zu überbieten. Der Mann sperrte das hilflose Tier in den Ofen, schaltete das Gerät ein und klemmte einen Stuhl gegen die Tür, damit der Hund nicht entkommen konnte.

Nachbarn hatten noch Heulen und panisches Kläffen gehört, riefen die Polizei. Doch als die Beamten eintrafen, war es zu spät. Vor dem Haus entdeckten sie schließlich den verkohlten Körper des kleinen Hundes.