Bombendrohung mit bizarrer Ansage: "Frauen und Kinder sollen gehen, Männer müssen bleiben!"

Miami (USA) - Anfang des Monats sorgte ein Großeinsatz am Flughafen von Miami für Aufsehen: Die 21-jährige Aliyah Evans soll behauptet haben, eine Bombe bei sich zu tragen. Dabei habe sie es nur auf eine Gruppe abgesehen: Männer.

Am Ticketschalter eines Terminals in Miami soll Aliyah Evans (21) mit einer Bombendrohung für Aufregung gesorgt haben. (Symbolfoto) © 123rf/niekrasova

Zeugen zufolge soll die 21-Jährige früh am Morgen den Ticketschalter des Flugdienstes "JetBlue" betreten und behauptet haben, sie habe eine Bombe in ihrem Handgepäck, wie Law and Crime berichtet.

Dabei soll die junge Frau ein Handy mit einer Countdown-Uhr in die Luft gehalten und laut gerufen haben: "Kinder und Frauen müssen gehen, Männer sollen bleiben!"

Anschließend habe sie die Tasche fallen lassen und versucht, sich durch die Passagiere an der Sicherheitskontrolle vorbeizudrängen.

Der Flughafen alarmierte die Sicherheitskräfte, die Evans vor Ort festnahmen und ihr Gepäck durchsuchten. Dabei stellte sich heraus, dass sich keine explosiven Stoffe in ihrer Tasche befanden.

Nach Angaben der Behörden hatte die 21-Jährige zusätzlich mehrere Absperrungen im Terminal umgestoßen und damit für weitere Unruhe gesorgt. Das betroffene Flughafenterminal musste kurzzeitig geräumt werden, was zu Verspätungen führte.