08.07.2024 16:01 945 Mann sticht mit Messer in Freizeitpark zu

In einem Freizeitpark in den USA stach ein Mann einem anderen nach einem Streit ein Messer in den Bauch.

Von Janina Rößler

Long Island (USA) - In einem Freizeitpark in den USA stach ein Mann einem anderen ein Messer in den Bauch, nachdem sich die zwei Familien gestritten hatten. In einem amerikanischen Freizeitpark stach ein Mann einem anderen in den Bauch. (Symbolbild) © 123rf/yannamelissa Am Sonntag gegen 16.50 Uhr soll der 42-jährige Daniel Tomasky den 47-jährigen James Burns angegriffen haben. Laut New York Post sei er kurz darauf in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. An der Auseinandersetzung vor mindestens einem Kind seien mehrere Personen beteiligt gewesen, bestätigte die Polizei. USA Schüsse bei Straßenfest: Zwei Tote und 19 Verletzte Der Täter wurde verhaftet und wegen Körperverletzung ersten Grades, illegalem Waffenbesitz dritten Grades, Gefährdung des Kindeswohls und weiteren damit zusammenhängenden Straftaten angeklagt. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Opfers James Burns liegen keine weiteren Informationen vor. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen am Tatort war der Park für einige Stunden gesperrt, konnte dann aber wieder wie gewohnt geöffnet werden.

