Mann tötet all seine Kinder: "Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe"
Shreveport (USA) - Nachdem in den USA acht Kinder bei einer grausamen Schießerei ums Leben gekommen sind, kam nun die schreckliche Wahrheit ans Licht: Der Killer war ihr eigener Vater!
In Shreveport, einer Stadt im US-Bundesstaat Lousiana, wurden am Sonntagmorgen acht Kinder getötet und zwei Frauen schwer verletzt. Nach NBC News handele es sich um die Freundin und die Ehefrau des Mannes.
Laut People wurde der Schütze mittlerweile als Shamar Elkins identifiziert. Sieben der acht getöteten Opfer sollen Elkins eigene Kinder gewesen sein, das andere vermutlich ein Freund der Familie.
Auch die Opfer, Jungen und Mädchen, wurden identifiziert - sie waren im Alter zwischen drei und elf Jahren.
Ein weiteres Kind sei zudem vom Dach gesprungen, um zu entkommen. Dem 13-jährigen Jungen sei die Flucht zwar gelungen, allerdings zog er sich Knochenbrüche zu.
Der erste Tatort sei ein Haus gewesen, in dem sich seine Ehefrau befand. Anschließend fuhr er den Angaben zufolge zum nächsten, wo sich die andere Frau sowie die Kinder aufhielten.
Nachbarn sahen die schrecklichen Szenen mit an
Viele Opfer wurden von dem Mann im Schlaf erschossen, einer der Frauen zielte er ins Gesicht.
Nach dem mehrfachen Mord stieg Elkins in ein gestohlenes Fahrzeug und provozierte eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. In Bossier Parish konnten sie den Mann einholen.
"Die Beamten waren gezwungen, ihre dienstlich gelieferten Schusswaffen einzusetzen und den Verdächtigen zu neutralisieren", hieß es in einer Polizeierklärung zu dem, was danach geschah.
Ein Nachbar der Familie äußerte sich zu den schrecklichen Bildern: "Als sie all diese Kinder aus dem Haus holten, war das einfach das Schlimmste, was ich je gesehen habe." Erst am Vortag haben sich er und ein Mann, vermutlich der Schütze, gegrüßt, während die Kinder im Garten spielten.
"Ich bin fassungslos. Ich bin einfach nur geschockt", sagte Wayne SmithWayne Smith, Polizeichef von Shevereport. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie so etwas passieren konnte."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Shamar Elkins