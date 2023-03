Mann überfällt dreifache Mutter und beraubt sie: Die Folgen sind für sie verheerend!

Houston (Texas) - Ein Taschendieb in Texas hat es auf die Habseligkeiten von Nhung Truong (44) abgesehen. Weil sie sich wehrte, warf er sie zu Boden - und verletzte dabei das Rückenmark der dreifachen alleinerziehenden Mutter.

Als sie von dem Fremden attackiert wird, lässt Nhung Truong (44) ihre Habseligkeiten fallen. © Screenshot: Twitter/Houston Police Robbery

Nhung Truong (44) wurde am 13. Februar überfallen. Seit dem gewalttätigen Überfall kann sie nicht mehr laufen und ist vielleicht den Rest ihres Lebens an den Rollstuhl gefesselt. Das berichtete die US-Zeitung "New York Post".

Truong holte vergangenen Monat eine große Summe Bargeld von der Bank und wurde dabei wohl beobachtet. Sie wurde bis zu einem fast 40 Kilometer entfernten Einkaufszentrum verfolgt, wo der Dieb schließlich zuschlug.

"Es ist kein großer Geldverlust", sagte ihre Tochter Linh Duong im Interview. "Der große Verlust ist ihr Bein."

Im Video der Überwachungskamera ist zu sehen, wie Truong an der Fassade des Einkaufszentrums entlanglief und dabei von einem entgegenkommendem Mann attackiert wurde.

Die 44-Jährige ließ bei dem Angriff ihre Habseligkeiten fallen. Der Täter griff nach etwas und machte sich schon zur Flucht auf, während auch Truong einen anderen Gegenstand wieder aufhob und in die andere Richtung flüchten wollte.

Offenbar war dies der Gegenstand von Interesse, denn der Mann im roten Kapuzen-Hoodie machte kehrt und attackierte die hilflose Frau erneut. Er warf sie zu Boden und flüchtete schließlich mit der Beute.