Große Trauer um Ralan Styles: Rapper bei Party erschossen

Ralan Style wurde nur 22 Jahre alt. © Montage: X/iamralanstyles, Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der 22-jährige Rapper aus Florida wurde in der Nacht zum Samstag bei einer Party in einem Haus in Columbus (Ohio) erschossen. Das berichtet "Daily Mail".



Nach allem was bekannt ist, versuchte ein Partygast, dem Rapper die goldene Halskette zu rauben. Es kam zum Handgemenge, schildern Zeugen. Plötzlich zückte der Killer eine Waffe, schoss mehrfach auf den Rapper, dann flüchtete der Schütze.

Ralan Styles starb noch am Tatort, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Aufgrund der detaillierten Zeugenbeschreibung ging der Polizei wenig später der 24-jährige Mahamood Hassan in der Nähe des Tatorts ins Netz. Der Mann wurde festgenommen und soll schon bald dem Haftrichter vorgeführt werden.