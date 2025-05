Mann will Haus verkaufen: Als er begreift, wer dort früher gewohnt hat, zieht er das Angebot sofort zurück

Seine Vorgeschichte macht dieses Haus zu einem profitablen Investment. © KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Knapp 250.000 US-Dollar (circa 225.000 Euro) wollte der Hausbesitzer zuletzt für das schmucke Einfamilienhaus in Dolton, einem Vorort von Chicago, haben.

Doch das war vergangene Woche. Nun ist das Häuschen mit knapp 70 Quadratmetern Wohnfläche am East 141st Place ein Vielfaches wert, berichtet der Sender NBC Chicago.

Denn in dem bescheidenen Haus ist niemand anderes als Robert Prevost (69), auch bekannt als Papst Leo XIV., aufgewachsen. Hier verbrachte der Heilige Vater seine Kindheit, wuchs behütet im Kreise seiner Familie auf: mit Mutter Mildred Agnes, Vater Louis Marius und seinen beiden älteren Brüdern Louis Martin und John Joseph. Noch immer besitzt der Pontifex ein Apartment in der Gegend.

Am 5. Mai, nur drei Tage vor Prevosts Amtsantritt, hat der Eigentümer die Immobilie zum Verkauf bei einer Immobilien-Plattform in den USA eingestellt.

"Drei Wohnebenen erwarten Sie in diesem makellos sanierten Einfamilienhaus", hieß es in der Anzeige. "Dieses erschwingliche, bezugsfertige Backsteinhaus liegt in einem ruhigen Block und verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Bäder und ist fast komplett neu."