Skandal-Video vom Weißen Haus: Virales Urlaubs-Meme wird für geschmacklosen Witz missbraucht

Washington D.C. - Ein harmloser Meme-Sound, der ursprünglich aus einer Werbung des britischen Reiseveranstalters Jet2 stammt, sorgt derzeit für Aufregung. Das Weiße Haus hat ihn in einem politischen Kontext verwendet, der vielen sauer aufstößt.

Alles in Kürze

Ursprünglich stammt das verwendete Audio aus einer Werbekampagne des britischen Reiseveranstalters Jet2. © OLI SCARFF / AFP

Der "Jet2-Holiday-Sound" ist diesen Sommer auf Plattformen wie TikTok und Co. zu einem viralen Trend geworden.

In der Tonspur ist Jess Glynnes Song "Hold My Hand" zu hören, unterbrochen von der Stimme der Schauspielerin Zoe Lister, die im Werbespot sagt: "Nothing beats a Jet2-Holiday" – zu Deutsch: "Nichts geht über einen Urlaub mit Jet2."

Typischerweise wird der Audioschnipsel in ironischen Videos verwendet, in denen zum Beispiel komische oder gescheiterte Urlaubssituationen gezeigt werden. Das Ganze ist meist harmlos und humorvoll gemeint.

Doch jetzt hat sich das Weiße Haus diesen Trend geschnappt – und für einen geschmacklosen "Witz" missbraucht.