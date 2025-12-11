Puppen aus Menschenfleisch: Kuriositäten-Händlerin angeklagt

Massachusetts (USA) - In einem Kuriositäten -Shop in den USA wurden Leichenteile entdeckt, die teilweise in Kunstwerke verarbeitet worden waren

Katrina Maclean (46), die Inhaberin des Ladens "Kat’s Creepy Creations". © Facebook/Screenshot/Katrina MacLean

Wie Mirror berichtet, hat sich Katrina Maclean (46), die Inhaberin des Ladens "Kat’s Creepy Creations", am Montag schuldig bekannt, menschliche Überreste in ihrem Grusel-Shop gehandelt zu haben. Ihr Laden wurde 2023 durchsucht.

Laut Staatsanwaltschaft soll Maclean zwischen 2018 und 2022 wissentlich Leichenteile - darunter Schädel, Haut und aufgeschnittene Gesichter - erworben und zwischen verschiedenen Bundesstaaten transportiert haben.

Die Überreste stammten von Cedric Lodge, einem ehemaligen Betreiber der Leichenhalle der Harvard Medical School, der die Teile ursprünglich für medizinische Forschung und Ausbildung gespendet bekommen hatte, bevor sie eingeäschert werden sollten, sie aber stattdessen verkaufte.