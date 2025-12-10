 1.464

Nächster Eklat mit Venezuela: USA beschlagnahmen Tanker

Die USA haben vor der Küste Venezuelas einen Tanker beschlagnahmt.

Washington (USA) - Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump (79) einen Tanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht.

Was plant US-Präsident Donald Trump (79).
Was plant US-Präsident Donald Trump (79).  © Alex Brandon/AP/dpa

"Wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus vor Journalisten.

Es handele sich "um den größten, der je beschlagnahmt wurde". Die Spannungen zwischen den USA und dem Ölförderland Venezuela hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

Der US-Präsident sagte, es seien zudem "weitere Dinge im Gange", ohne Details zu nennen.

Gewaltiger Schlag gegen Drogen-Schmuggel: Scharfschütze schaltet Schnellboot aus
USA Gewaltiger Schlag gegen Drogen-Schmuggel: Scharfschütze schaltet Schnellboot aus

Die Trump-Regierung hatte seit September immer wieder die Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler angegriffen und Kriegsschiffe vor Venezuela in Stellung gebracht.

Der international isolierte venezolanische Präsident Nicolás Maduro vermutet dahinter US-Pläne zu seinem Sturz.

Erstmeldung vom 10. Dezember 2025, 21.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.49 Uhr.

Titelfoto: Alex Brandon/AP/dpa

Mehr zum Thema USA: