Nächster Eklat mit Venezuela: USA beschlagnahmen Tanker

Washington (USA) - Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump (79) einen Tanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht.

Was plant US-Präsident Donald Trump (79). © Alex Brandon/AP/dpa

"Wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus vor Journalisten.

Es handele sich "um den größten, der je beschlagnahmt wurde". Die Spannungen zwischen den USA und dem Ölförderland Venezuela hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

Der US-Präsident sagte, es seien zudem "weitere Dinge im Gange", ohne Details zu nennen.

Die Trump-Regierung hatte seit September immer wieder die Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler angegriffen und Kriegsschiffe vor Venezuela in Stellung gebracht.