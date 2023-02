Mutig und ehrlich: Kleinkind überführt flüchtige Verdächtige!

Tina Hicks (45) auf der Polizeiwache von Whitley. © Screenshot: Facebook/Whitley County Sheriff Department

Gegen die 45-jährige Tina Hicks lagen bereits mehrere Haftbefehle vor, vor deren offizieller Zustellung sie sich allerdings zu drücken schien.

Am 24. Februar wurden schließlich zwei Beamte zu einer Adresse in Williamsburg geschickt, an der sie Hicks vermuteten. Wie die Polizeibehörde von Whitley auf Facebook bekannt gab, konnte kein Erwachsener in dem Haus Auskunft über die flüchtige Frau geben.

Laut einigen Kommentaren seien einige der Personen erst kurz vor den Beamten Brently Patrick und Jarrett Carr eingetroffen. Darunter auch Verwandte der Verdächtigen mit einem Kleinkind.

Während einige der Anwesenden wohl tatsächlich unwissend waren, entschieden sich andere scheinbar bewusst dazu, zu schweigen. Was dem kleinen Jungen wohl Gewissensbisse bescherte.

Laut der Polizei von Whitley sei er aufgestanden und habe die Hände in die Hüften gestemmt, ehe er sagte: "Es ist gut, ehrlich zu sein ... wir sollten nicht lügen. Sie ist im Raum neben dem Badezimmer!"

Und tatsächlich: Tina Hicks befand sich an dem beschriebenen Ort im Haus!