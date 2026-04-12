Mutter behält Brautjungfernkleid 35 Jahre lang, dann kommt ihre Tochter auf eine Idee

USA - "Derselbe Ort, dasselbe Kleid, 35 Jahre später": Amelia Fronc (27) liebt es, Dinge aufzubewahren und wiederzuverwenden. Kein Wunder also, dass sie einen ganz bestimmten Plan für ihre Hochzeit hatte.

Alicja Fronc heiratete vor 35 Jahren. An ihrer Seite ihre Brautjungfern. Und genau eines dieser Kleider durfte jetzt sein zweites Mal erleben. © Screenshot/TikTok/ameliafronc

Die 27-Jährige aus dem US-Bundesstaat New Jersey trat am 19. Dezember 2025 vor den Traualtar. Mit dabei war natürlich auch Schwester Izabel Fronc (23). Und dieser wurde eine besondere Ehre zuteil.

Denn Amelia wollte, dass die 23-Jährige ein Kleid trägt, was schon eine der Brautjungfern auf der Hochzeit ihrer Mutter Alicja (59) vor 35 Jahren anhatte.

"Als ich es meiner Mutter erzählte, ging sie auf den Dachboden und holte das originale schwarz-weiße Kleid hervor, das ihre Trauzeugin getragen hatte", erzählt Amelia gegenüber "Newsweek". Die Robe hatte eine baskische Taille aus Samt, ein schulterfreies Oberteil aus weißem Tüll und einen weißen Tüllrock.

"Da das Kleid 35 Jahre alt war, wies der Rock einige hartnäckige Flecken und Verfärbungen auf." Dennoch passte es ihrer Schwester wie angegossen. Lediglich den Rock ließ sie ändern und auf die richtige Länge bringen.