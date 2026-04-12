Mutter behält Brautjungfernkleid 35 Jahre lang, dann kommt ihre Tochter auf eine Idee
USA - "Derselbe Ort, dasselbe Kleid, 35 Jahre später": Amelia Fronc (27) liebt es, Dinge aufzubewahren und wiederzuverwenden. Kein Wunder also, dass sie einen ganz bestimmten Plan für ihre Hochzeit hatte.
Die 27-Jährige aus dem US-Bundesstaat New Jersey trat am 19. Dezember 2025 vor den Traualtar. Mit dabei war natürlich auch Schwester Izabel Fronc (23). Und dieser wurde eine besondere Ehre zuteil.
Denn Amelia wollte, dass die 23-Jährige ein Kleid trägt, was schon eine der Brautjungfern auf der Hochzeit ihrer Mutter Alicja (59) vor 35 Jahren anhatte.
"Als ich es meiner Mutter erzählte, ging sie auf den Dachboden und holte das originale schwarz-weiße Kleid hervor, das ihre Trauzeugin getragen hatte", erzählt Amelia gegenüber "Newsweek". Die Robe hatte eine baskische Taille aus Samt, ein schulterfreies Oberteil aus weißem Tüll und einen weißen Tüllrock.
"Da das Kleid 35 Jahre alt war, wies der Rock einige hartnäckige Flecken und Verfärbungen auf." Dennoch passte es ihrer Schwester wie angegossen. Lediglich den Rock ließ sie ändern und auf die richtige Länge bringen.
Amelia Fronc: "Alle sind begeistert, wie zeitlos das Kleid ist"
Für Izabel war es eine große Ehre, dieses Kleid zu tragen, auch weil eine Geschichte dahintersteckte. Und nicht nur das. Die Hochzeit fand auch in derselben Location von damals statt.
"Meine Mutter freute sich riesig, ihr Brautjungfernkleid am selben Ort wiederzusehen, besonders da meine Eltern ihren 35. Hochzeitstag feierten. Es war wie ein Kreis, der sich schloss."
Auch nach der Hochzeit war die 27-Jährige immer noch total gerührt: "Als ich die Bilder von meiner Hochzeit sah, war ich total emotional. Es fühlte sich an, als würde ich den Tag noch einmal erleben. Alle sind begeistert, wie zeitlos das Kleid ist."
Auf TikTok postete die Amerikanerin einige Fotos, bekam dafür viel Zuspruch. Und die Bilder zeigen: Es muss nicht immer etwas Neues sein.
Titelfoto: Montage: Screenshot/TikTok/ameliafronc