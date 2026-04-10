Wegen sexistischen Details: US-Verteidigungsministerium löscht Bild von Navy-Soldaten
Washington D.C. - Das US-Verteidigungsministerium hat ein Foto gelöscht, das bei genauerer Betrachtung einige Fragen aufgeworfen hatte.
Über den Informationsdienst des Pentagons (DVIDS) werden Neuigkeiten, Bilder und Videos bezüglich der weltweiten US-Militäreinsätze bereitgestellt. Eines der veröffentlichten Bilder wurde offenbar rasch wieder entfernt.
Besagtes Bild zeigte dabei einen Soldaten der US Navy, der an Bord des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" seiner Arbeit nachgeht und dabei einen äußerst fragwürdigen Aufnäher auf seiner Uniform trägt, wie unter anderem die "New York Post" berichtete.
Auf dem Patch am Ärmel steht geschrieben: "Join The U.S. Navy - Save The Big Booty Venezuelans!" Bedeutet so viel, wie: "Tritt der US Navy bei - rette die Venezolanerinnen mit großem Hintern".
Abgerundet wird der sexistische Aufnäher mit der Zeichnung von einem Soldaten, der sich am sonnigen Strand von einer schwarzhaarigen Frau mehrere Getränke bringen lässt.
Diese zweifelhafte Anspielung auf den US-Großangriff auf Venezuela zu Jahresbeginn sorgte in den sozialen Medien schnell für Aufsehen. Auch die Navy bezog bereits Stellung.
"Der fragliche Patch steht nicht im Einklang mit den einheitlichen Vorschriften, die besagen, dass Patches konservativ sein und die Professionalität der Marine widerspiegeln müssen. Der Inhalt wurde entfernt, und die Angelegenheit wird derzeit überprüft", teilte die Navy gegenüber der "New York Post" mit.
Titelfoto: Bildmontage: DVIDS