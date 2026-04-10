Wegen sexistischen Details: US-Verteidigungsministerium löscht Bild von Navy-Soldaten

Washington D.C. - Das US-Verteidigungsministerium hat ein Foto gelöscht, das bei genauerer Betrachtung einige Fragen aufgeworfen hatte.

Das Foto zeigt einen Navy-Soldaten bei der Arbeit. In den Fokus rückte aber schnell der Aufnäher auf seinem Ärmel. © DVIDS

Über den Informationsdienst des Pentagons (DVIDS) werden Neuigkeiten, Bilder und Videos bezüglich der weltweiten US-Militäreinsätze bereitgestellt. Eines der veröffentlichten Bilder wurde offenbar rasch wieder entfernt.

Besagtes Bild zeigte dabei einen Soldaten der US Navy, der an Bord des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" seiner Arbeit nachgeht und dabei einen äußerst fragwürdigen Aufnäher auf seiner Uniform trägt, wie unter anderem die "New York Post" berichtete.

Auf dem Patch am Ärmel steht geschrieben: "Join The U.S. Navy - Save The Big Booty Venezuelans!" Bedeutet so viel, wie: "Tritt der US Navy bei - rette die Venezolanerinnen mit großem Hintern".

Abgerundet wird der sexistische Aufnäher mit der Zeichnung von einem Soldaten, der sich am sonnigen Strand von einer schwarzhaarigen Frau mehrere Getränke bringen lässt.

Diese zweifelhafte Anspielung auf den US-Großangriff auf Venezuela zu Jahresbeginn sorgte in den sozialen Medien schnell für Aufsehen. Auch die Navy bezog bereits Stellung.