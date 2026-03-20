Mutter soll von Affäre kaltblütig umgebracht worden sein

Lantana (Florida/USA) - Die 35-jährige Linda Campitelli, eine Krankenschwester aus dem US -Bundesstaat Florida, wollte nur ihren Geburtstag feiern und wurde wenige Stunden später tot auf einer Straße aufgefunden. Nun gerät ihr Geliebter ins Visier der Polizei .

Die Krankenschwester Linda Campitelli (†35) und ihr Arbeitskollege Rene J. Perez (38) hatten über mehrere Jahre eine Affäre. © Fotomontage/Screenshot/Palm Beach County Sheriff's Office/Facebook/Linda Campitelli

Auf Facebook gewährte die Verstorbene tiefe Einblicke in ihr Familienleben. Zwischen zahlreichen Selfies mit ihren zwei Töchtern und ihrem Ehemann schien die Krankenschwester ein nahezu perfektes Leben zu führen – doch der Schein trog. Anlässlich ihres 35. Geburtstags traf sich Linda im Oktober 2024 mit ihrem heimlichen Geliebten, Rene J. Perez (38).

Um den Tag gebührend zu feiern, vergnügten sich die beiden auf dem Rücksitz ihres Autos. Kurze Zeit später wurde die 35-Jährige in Lantana (Florida) auf einer Straße tot aufgefunden, berichtete FOX26. Rund 18 Monate nach der Tat nahm das "Palm Beach County Sheriff's Office" nun Lindas Affäre fest.

Wie die Ermittlungen ergaben, war ihr Arbeitsplatz der Startschuss für die Treffen: Dort lernten sich die 35-Jährige und Perez kennen. Während ihrer heimlichen Affäre befanden sich beide Krankenpfleger in einer Ehe. Von Zeit zu Zeit tauschten sich die Kollegen immer öfter über WhatsApp aus – bis es schlussendlich zu Verabredungen kam.

"Ich liebe dich, aber ich fühle mich etwas komisch. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Du hast so etwas noch nie für mich getan, und ich bin etwas nervös", soll die zweifache Mutter kurz vor ihrem Tod dem 38-Jährigen geschrieben haben.