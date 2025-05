Weil er zu unordentlich ist: Frau sticht mit Küchenmesser auf Sohn (6) ein

Llovana Torres (26) hat auf ihren Jungen eingestochen, weil er ihr zu unordentlich war. © Chicago Police Department

Wie das Chicago Police Department in einer Pressemitteilung erklärte, wurde Llovana Torres am 17. Mai in Untersuchungshaft genommen. Wenige Stunden, nachdem sie ihrem eigenen Kind schwere Stichverletzungen zugeführt hatte.

Als die Beamten kurz darauf den Grund für die schreckliche Tat erfuhren, stellten sich ihnen wohl die Nackenhaare auf.

Gerichtsunterlagen zufolge hatte Torres die gesamte Nacht zuvor damit verbracht, die Wohnung aufzuräumen. Als das kleine Kind kurz darauf wieder Chaos verbreitete, brannten bei seiner Mutter die Sicherungen durch.

Zunächst soll sie ihn noch geschlagen haben, woraufhin der Junge in die Küche rannte und sich in einem Schrank versteckte. Torres soll daraufhin versucht haben, das Kind zu sich zu zerren, hätte das aber nicht geschafft. Daher habe sie zu einem Messer gegriffen und auf ihn eingestochen.