Nach 13 Jahren: Vermisste taucht plötzlich wieder auf!

Mit diesem Aufruf wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit. © National Center for Missing & Exploited Children

Am 20. Oktober 2010 meldeten Jessica Delgadillos Eltern ihre damals noch 14-jährige Tochter als vermisst.

So war die Teenagerin am Morgen noch in die Schule gegangen, danach aber nicht mehr nachhause zurückgekehrt, wie das Nachrichtenportal News Channel 10 berichtete.



Mehrere Monate lang wurde daraufhin nach Jessica gefahndet – ohne Erfolg. Nach einem halben Jahr wurde aus ihrem Fall schließlich ein Cold Case, der leitende Ermittler gab an, nicht zu wissen, "was mit ihr passiert ist", so die Daily Mail.

Viele Jahre passierte schließlich nichts mehr – bis 2023 eine neue Einheit ins Leben gerufen wurde, die sich mit ungeklärten Vermisstenfällen befasst. Im Zuge dessen wurden unter anderem neue Social-Media-Beiträge veröffentlicht, in denen die Öffentlichkeit auf Jessica aufmerksam gemacht wurde.

Dann passierte etwas, womit wohl die wenigsten gerechnet hätten: Am 2. November 2023 rief eine junge Frau bei der Polizei an. Was sie dann sagte, schockierte die Beamten zutiefst. Sie sei die seit mehr als einem Jahrzehnt vermisste Jessica. Dass sie bereits seit 2010 gesucht werde, sei ihr durchaus bewusst.