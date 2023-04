Nach Massaker bei Teenager-Geburtstag: Junger Football-Star (†18) unter den Opfern

Dadeville (Alabama/USA) - Nach den tödlichen Schüssen auf der Geburtstagsparty einer 16-Jährigen mit vier Toten und 28 Verletzten herrscht in der US -Kleinstadt Dadeville nur noch Trauer und Entsetzen. Unter den Toten ist auch Phil Dowdell (†18), den viele im Ort als Ausnahme-Athleten kannten. Er stand vor einer Karriere als Football-Profi.

Doch nun ist Phil tot, wurde am Samstagabend auf der Geburtstagsparty seiner Schwester Alexis (16) erschossen. Mit ihm starben drei weitere junge Menschen, 28 wurden zum Teil schwer verletzt, berichtet CNN weiter. Die meisten Opfer sind Teenager, unter ihnen viele Sportler.

In wenigen Wochen wollte Phil Dowdell die High-School abschließen, ein Sport-Stipendium an der renommierten Jacksonville State University hatte der Ausnahmesportler sicher. Er wollte im College-Football durchstarten. Bei vielen im knapp 3000 Einwohner zählenden Ort galt der 18-Jährige als "größter Held der Heimatstadt".

Knapp 3000 Einwohner leben in Dadeville (Alabama). In der Kleinstadt herrscht nach der völlig sinnlosen Bluttat nur noch Trauer und Entsetzen. © Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich kannte diese Kinder persönlich. Die meisten Leute kannten sie", sagte Reverend Hayes, der sowohl Gemeindepfarrer als auch Seelsorger bei der Polizei ist. "Hier kennt jeder jeden."

Auch Stadträtin Teneeshia Goodman-Johnson fällt es schwer das Geschehene zu verarbeiten: "Sehr sportliche, sehr anständige Kinder, sehr respektvolle Kinder", sagte sie zu CNN. "Sie wollten einfach nur Spaß haben, und das wurde ihnen genommen."

Auch Präsident Biden (80) zeigte sich in einem Statement betroffen, ob der völlig sinnlosen Bluttat. "Was ist aus unserem Land geworden, wenn Kinder nicht mehr ohne Angst zu einer Geburtstagsparty gehen können? Wenn Eltern sich jedes Mal Sorgen machen müssen, wenn ihre Kinder zur Schule, ins Kino oder in den Park gehen?", mahnte Biden.

Ob der Täter unter den Toten sei, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt, wertet Spuren vom Tatort aus, befragt Zeugen.