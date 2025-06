Einreise verwehrt: Grenzbeamte finden Vizepräsidenten-Meme überhaupt nicht lustig

New Jersey (USA) - Es klingt wie ein schlechter Scherz und doch behauptet ein junger Norweger, dass es genau so gewesen ist. Mads Mikkelsen (21) hatte ein Bild des US-amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance (40) auf seinem Smartphone. Doch genau das wurde ihm zum Verhängnis.

Das Meme-Bild zeigt, wie der US-amerikanische Vizepräsident JD Vance (40) mit einer Glatze aussehen würde. © Fotomontage: Jae C. Hong/AP/dpa, Screenshot: x.com/bayonetof65

Das Internet ist voller sogenannter Memes. Also Bilder und Kurzvideos, die kontextlos und zu einem humoristischen Zweck verwendet werden. Fast jede Person des öffentlichen Lebens kann Inhalt eines solchen Memes werden, selbst JD Vance, der Vizepräsident der USA.

Wie ein Artikel der britischen DailyMail berichtet, reiste Mads vor wenigen Wochen in die Vereinigten Staaten. Am 11. Juni landete er auf dem Flughafen in New Jersey und wollte frohen Mutes in den Urlaub starten. Doch plötzlich wurde der junge Mann von Beamten der Grenzkontrolle in einen Verhörraum gebracht.

"Sie stellten mir Fragen über Drogenschmuggel, terroristische Machenschaften und Rechtsextremismus ohne wirklichen Grund", erzählte er in einem Interview mit einer Zeitung.

Dann befahlen ihm die Beamten, das Passwort für sein Smartphone auszuhändigen - falls er sich widersetzen sollte, drohen ihm 5000 Dollar (umgerechnet circa 4310 Euro) Strafe und fünf Jahre Knast.