Not macht erfinderisch! Mann wird eingeschneit und klemmt Handy an Drohne für Hilferuf

Ein US-Amerikaner war in seinem Auto eingeschneit und ohne Empfang. Also befestigte er sein Handy an einer Drohne und flog damit in rettende Höhen.

Von Jakob Anders

Oregon (USA) - Der Plan ging auf! Nachdem ein Mann ohne Handyempfang im Schnee gefangen war, befestigte er sein Telefon kurzerhand an einer Drohne. Damit flog er so weit, bis er endlich Empfang hatte und mithilfe einer Nachricht um Hilfe rufen konnte. Am Boden hatte der Mann keinen Empfang. Aber was ist, wenn man höher fliegt? © Facebook/Lane County Sheriff's Search and Rescue Zuvor war der US-Amerikaner eine abgelegene Straße im Nationalpark des Kaskadengebirges an der Westküste Nordamerikas entlang gefahren, als er, wie der Insider berichtete, nahe Oregon plötzlich im Schnee stecken blieb. In diesem Augenblick merkte er auch noch, dass er keinen Handyempfang hatte. "Erschwerend kam hinzu, dass sich seine Familie außerhalb des Landes befand und niemand wusste, wohin er gefahren war oder ob man Hilfe holen sollte, falls er es nicht nach Hause schaffte", teilte das Such- und Rettungsteam von Lane County mit. USA News E-Bike explodiert: Einkaufszentrum steht lichterloh in Flammen - Sieben Personen verletzt Die Identität des Mannes ist nicht bekannt, aber nennen wir ihn genial. Denn er kam auf die Idee, eine Drohne zu verwenden, die er im Auto hatte, um Hilfe aus der Höhe zu rufen. Als das Handy an der Drohne befestigt war, tippte er die Hilfenachricht und "flog mit der Drohne mehrere Hundert Meter in die Luft", teilten die Rettungsbeamten mit. Und tatsächlich, sein Ruf wurde empfangen! Mit der erlangten Höhe koppelte sich das Handy an einen nahe gelegenen Sendemast. Das führte letztlich zum Such- und Rettungseinsatz. © Facebook/Lane County Sheriff's Search and Rescue Wie der Insider weiter berichtete, wurde während der Rettung noch ein weiterer eingeschneiter Autofahrer gefunden, der nach Aussage der Rettungskräfte "mehrere Tage" im Schnee festgesessen hatte.

