Ohne Führerschein und unter Drogen: Instagram-Model verursacht tödlichen Unfall

Maecee wurde in vier Fällen des Fahrens ohne Führerschein mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung und in vier Fällen des Fahrens ohne Führerschein mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung angeklagt.

Abraham Ismael und seine Frau Juanita Hernández, die den Unfall überlebte. © Screenshot/GoFundMe

Der Fahrer des Suzukis, der als Abraham Ismael identifiziert wurde, musste aus dem Fahrzeug befreit werden und starb wenig später in einem örtlichen Krankenhaus.

Ein weiterer Mitfahrer auf dem Rücksitz erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Neben der Ehefrau des Verstorbenen, die den Unfall schwer verletzt überlebte, hinterließ Ismael einen 16-jährigen Sohn.

Noch im Krankenhaus richtete die Frau, Juanita Hernández, eine GoFundMe-Seite ein.

"Ich kann wegen meiner Verletzungen nicht mehr arbeiten, und das Leben des Jungen ist völlig aus den Fugen geraten. (...) Seine Mutter, die in Nicaragua lebt, leidet an Parkinson und ist jetzt nicht nur in Trauer, sondern hat auch keine finanzielle Unterstützung mehr von ihrem Sohn", schrieb sie in ihrem emotionalen Text.