06.06.2024 17:40 547 Ohne Hose! Obdachloser brettert mit Auto in Knast: Doch das ist nicht alles

Irrer Vorfall im US-Bundesstaat Florida! Am Dienstag bretterte ein Obdachloser mit einem Auto in den Eingangsbereich eines Gefängnisses in Martin County.

Von Ivan Simovic

Martin County (USA) - Mit dem Auto ins Gefängnis! Was wie eine Handlung der weltbekannten Videospielserie "Grand Theft Auto" (GTA) klingt, hat sich im US-amerikanischen Bundessaat Florida tatsächlich so abgespielt. Blick auf die Unfallstelle: Unzählige Risse und Sprünge durchziehen das Glas der Eingangstür. © Screenshot/X, MartinCountySheriff Wie unter anderem "Fox News Channel" berichtete, bretterte am Dienstagabend ein 40 Jahre alter Mann mit einem Toyota in den gläsernen Eingangsbereich eines Gefängnisses in Martin County. Bilder, die auf der Twitter-Seite der Polizeibehörde veröffentlicht wurden, zeigen das Fahrzeug, das sich zur Hälfte in den Eingangsbereich der Strafanstalt gebohrt hatte. Und als wäre das nicht genug, nahm der Vorfall im weiteren Verlauf ungeahnte Dimensionen an: So stieg der Unfallverursacher namens Joseph Leedy aus dem Wagen - ausgerüstet mit einem Motoröl-Kanister, entleerte diesen auf den Boden und wollte offenbar ein Feuer entfachen. Und das ohne Hose! Bekleidet war der 40-Jährige, ohne festen Wohnsitz, lediglich mit einer Damenbluse.

Doch auch das war noch lange nicht alles: "Er sprach Drohungen gegenüber Polizisten aus und äußerte den Wunsch, 'alle umzubringen', während er Gummischlangen auf den Boden warf", teilten die örtlichen Behörden mit. Glück für die Angestellten, denn: Zum Tatzeitpunkt befand sich niemand im Eingangsbereich des Gefängnisses. Nur Viertürer und Glastür wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Tat kam der Unfallverursacher in ein Krankenhaus. Zu den Anschuldigungen soll er sich nicht geäußert haben.

Titelfoto: Screenshot/X, MartinCountySheriff