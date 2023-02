Zum Kugeln: Lustige Omas stellen Rihannas (35) Super Bowl Show nach

Auch in dem Pflegeheim "Arcadia Senior Living Bowling Green", im Süden der Vereinigten Staaten , kam der Auftritt wohl gut an.

In einem knallroten Outfit, umgeben von weiß gekleideten Tänzern und Tänzerinnen, sorgte die R'n'B-Queen Rihanna bei dem diesjährigen Super Bowl für ordentlich Aufsehen. Unter anderem war es das Event, an dem sie ihre Schwangerschaft öffentlich machte .

Das Video der zwölf US-Amerikanerinnen, mit ihrer Interpretation von Rihannas Performance, fand im Netz großen Anklang. © @arcadiasrlivingbg/TikTok

Die anderen Frauen hinter ihr gehen ebenfalls nach einander zur Seite, mit großem Grinsen und kleinen Tanz-Moves, bis eine Frau ganz in Rot gekleidet sichtbar wird.



Als diese alleine vor der Kamera steht, dreht sie sich um und fängt energiegeladen an in ein weißes Mikrofon zu lipsyncen und wild zu tanzen.

Dieser Auftritt erntete viel Begeisterung auf der Social-Media-Plattform. Gegenüber The New York Post sagte die Dame in Rot, namens Dora Martin (87): "Ich bin einfach ein alberner Mensch und tue gerne das, was andere von mir wollen."

Die 87-Jährige, die 82-jährige Sue Evans und die 86-jährige Pat, die ebenfalls im Video auftreten, erzählten, dass zwei Mitarbeiterinnen des Altersheims sie überredet hätten mitzumachen.

"Das hält uns jung", sagte Martin.

"Sie versuchen, die Atmosphäre hier zu verändern, indem sie verschiedene Dinge ausprobieren - und wir fallen gerne darauf herein", fügte Pat scherzhaft hinzu. "Vielleicht wollen sie uns nächstes Jahr für den Super Bowl", ergänzte Evans lachend.

Anfang Februar lud der Kanal des Altenheims ein ähnliches Video hoch, in dem einige Seniorinnen Szenen aus Miley Cyrus' Lied "Flowers" darstellen. Alle Clips des Kanals sind ähnlich aufgebaut und folgen den neusten TikTok-Trends.