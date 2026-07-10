Schockmoment bei Landeanflug: Airbus wird von Rakete getroffen

Chicago (USA) - In Europa ist der 4. Juli nur ein ganz normaler Sommertag, für die Menschen in den USA der wohl größte Feiertag des Jahres. Vor genau 250 Jahren unterzeichneten die Gründerväter die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und ebneten damit den Weg für das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" - ein Grund zum Feiern! (Allerdings nicht in der Einflugschneise eines Flughafens.)

Glücklicherweise entstanden (bis auf ein paar Kratzer im Lack) keinerlei Schäden am Rumpf der Maschine. Trotzdem bleibt Feuerwerk in Einflugschneisen eines Flughafens kreuzgefährlich. (Symbolbild) © Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pünktlich um 19.51 Uhr (Ortszeit) hob die Maschine von Delta mit der Kennung 1076 vom Flughafen in Atlanta ab. Zunächst verlief alles wie gewohnt ruhig im Flugzeug - bis zum Landeanflug.

Kurz vor dem Touchdown auf der Landebahn in Chicago fuhr laut einem Bericht von "BBC" auf einmal eine heftige Erschütterung durch das Flugzeug. "Wir wurden gerade von einem Feuerwerkskörper getroffen!", meldete ein Pilot dem Tower. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Blechvogel noch gut 61 Meter über dem Erdboden.

"Wir hoffen, dass es nur ein Mörser war, der unter dem Flugzeug hochgegangen ist, aber wir haben eine große Explosion gespürt", erklärte der Pilot weiter.

Am anderen Ende des Funks warnte der Tower: "Delta 1076. Seien sie vorsichtig! Mehrere Häuser am Ende der Landebahn schießen gerade Feuerwerk ab." Zudem berichtete der Fluglotse, dass es an dem Nationalfeiertag bereits einige Flugzeuge gab, die ein ähnliches Schicksal ereilt hatte.

Glücklicherweise schaffte es der Pilot trotz des kurzen Schockmoments, die Maschine sicher zu landen, sodass keiner der 52 Passagiere an Bord ernsthaft zu Schaden gekommen ist.