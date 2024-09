Pizza statt Panik! Pilot überrascht nach Notlandung mit rührender Geste!

Houston/USA - Was dieser Pilot für seine Passagiere getan hat, war eine wirklich rührende Geste. Bei einer Verzögerung von etwa sieben Stunden organisierte er spontan Abendessen für alle an Bord!

Nach sieben Stunden Wartezeit konnte das Flugzeug wieder abheben. © Screenshot/TikTok/ladyt98tanya

Nach Stunden des Wartens stellte die Fluggesellschaft allen 150 Passagieren Essensgutscheine im Wert von 15 Dollar (etwa 13,40 Euro) zur Verfügung, doch zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Restaurants am Flughafen bereits geschlossen.

"Der Kapitän sagte, es sei eine wirklich entmutigende Situation gewesen und wir seien vielleicht müde, aber er würde dafür sorgen, dass er unsere Bäuche persönlich füllte", erzählte Stamos weiter. Und tatsächlich: Der Pilot bestellte kurzerhand 30 Pizzen für alle!

"Die meisten würden in solch einer Situation nicht so viel Aufwand betreiben, aber dieser Kapitän zögerte nicht. Seine Handlung an diesem Abend steht für das, was wir viel öfter sehen sollten: selbstlose Akte von Liebe, Mitgefühl und Menschlichkeit."

Nachdem sich die Passagiere gestärkt hatten, konnte der Flug auch endlich weitergehen. Das neue Personal war eingetroffen, und gegen 23 Uhr hob der Flieger wieder ab. Etwa drei Stunden später landeten sie sicher am Zielflughafen.

Beim Aussteigen stand der Pilot vorne im Flugzeug, um jedem Passagier persönlich für seine Geduld zu danken.

"Als ich an der Reihe war, das Flugzeug zu verlassen, habe ich ihm die Hand geschüttelt und mich bei ihm bedankt. Alle hinter mir taten es mir gleich und schüttelten ihm ebenfalls die Hand. Es war ein wunderschöner Anblick", sagte Stamos abschließend.